В Петрозаводске снесут более сотни деревьев

Более сотни старых деревьев будут снесены в нескольких парках и на улицах Петрозаводска, сообщили в мэрии города.

Подрядные организации приступили к сносу старых деревьев на Зареке. В настоящее время аварийные тополя убирают с проспекта Александра Невского. На этой неделе работы будут продолжены в Зарецком и Приозерном парках.

Всего предстоит убрать более 120 аварийных деревьев.