В Петрозаводске состоялся международный экологический семинар

"РКС-Петрозаводск" заботится об окружающей среде и принимает все меры для обеспечения экологической безопасности на своих предприятиях.

Так, за последние десять лет были полностью реконструированы водоочистные и канализационные очистные сооружения в Петрозаводске, проведены мероприятия по глубокой автоматизации и замене оборудования на объектах системы водоснабжения и водоотведения. Принятые меры позволили исключить сброс загрязняющих веществ и сточных вод в Онежское озеро во время водоподготовки, свести к минимуму возможность возникновения аварийных ситуаций, которые могут оказать негативное воздействие на водные ресурсы.

"РКС-Петрозаводск" приняли участие в семинаре "Горячие точки Баренцева региона": наилучшие доступные технологии, комплексные экологические разрешения и программы повышения экологической эффективности предприятий I категории", состоявшемся в столице Карелии совсем недавно. Участниками семинара стали представители МИД Швеции, генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге, эксперты из финского агентства по охране окружающей среды, ученые из России и Швеции. Насыщенная программа семинара за 5 дней позволила экспертам в области охраны окружающей среды, представителям науки, промышленных предприятий и ассоциаций, международным консультантам совместно с контролирующими органами сравнить Российские и международные подходы по обеспечению экологической безопасности, обозначить пути снижения негативного воздействия на окружающую среду предприятиями промышленности и коммунальной сферы. Все участники семинара высоко оценили вклад АО "ПКС-Водоканал" в улучшение экологической обстановки не только в Карелии, но и всего Баренцева региона.

"В результате реконструкции канализационных очистных сооружений нам удалось уменьшить количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в Онежское озеро, практически на 679 тонн в год. И прийти к европейским стандартам очистки сточных вод", - рассказал европейским коллегам в своем выступлении на семинаре Виталий Викторович Остапчук, технический директор АО "ПКС-Водоканал".