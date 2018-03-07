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Новости. Общество
14:33, 07 Марта 2018

В Петрозаводске стартовал Чемпионат мира по сноукайтингу

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Сегодня на набережной в Петрозаводске был дан старт зимнему кайт-марафону "Транс-Онего-2018".

Впервые он проходит в статусе Чемпионата мира на сверхдлинной дистанции по версии Всемирной ассоциации зимнего парусного спорта WISSA.

Для участия в гонке зарегистрировалась 31 команда. Это кайтеры из 6 стран мира – России, Норвегии, Финляндии, Румынии, Чехии, Франции.

В течение трех дней команды, состоящие из двух гонщиков-кайтеров, преодолеют дистанцию длиной около 300 километров по ледяным просторам Онежского озера по маршруту Петрозаводск-Кижи-Медвежьегорск в полностью автономном режиме, самостоятельно транспортируя по дистанции все свое походное снаряжение.

Смотрим, как открывались соревнования.

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