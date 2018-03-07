В Петрозаводске стартовал Чемпионат мира по сноукайтингу

По теме
Загрузка...
Сегодня на набережной в Петрозаводске был дан старт зимнему кайт-марафону "Транс-Онего-2018".
Впервые он проходит в статусе Чемпионата мира на сверхдлинной дистанции по версии Всемирной ассоциации зимнего парусного спорта WISSA.
Для участия в гонке зарегистрировалась 31 команда. Это кайтеры из 6 стран мира – России, Норвегии, Финляндии, Румынии, Чехии, Франции.
В течение трех дней команды, состоящие из двух гонщиков-кайтеров, преодолеют дистанцию длиной около 300 километров по ледяным просторам Онежского озера по маршруту Петрозаводск-Кижи-Медвежьегорск в полностью автономном режиме, самостоятельно транспортируя по дистанции все свое походное снаряжение.
Смотрим, как открывались соревнования.
По теме
Выбор читателей
01.03.2018, 17:40
28.02.2018, 21:30
01.03.2018, 12:49
02.03.2018, 16:20
01.03.2018, 15:55
Аналитика
Сегодня 10:40
Политкухня
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
05.03.2018 16:39
01.03.2018 15:55
01.03.2018 13:06
27.02.2018 11:23
Чтиво
Сегодня 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
Новое
Сегодня 16:46
Комментарии