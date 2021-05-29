В Петрозаводске умер известный карельский историк Александр Кожанов

Карельского ученого, кандидата исторических наук Александра Алексеевича Кожанова не стало 29 мая на 72-м году жизни.

Как сообщил на своей странице в соцсети кандидат исторических наук, доцент Андрей Бутвило, 29 мая умер Александр Алексеевич Кожанов.

Ученый, кандидат исторических наук Александр Кожанов скончался на 72-м году жизни. Многие знают его как строгого преподавателя и мудрого наставника. Александр Алексеевич до 2004 года был заведующим кафедрой истории дореволюционной России в Петрозаводском госуниверситете, а также создателем и бессменным руководителем кафедры архивоведения и специальных исторических дисциплин до 2014 года.

Замдиректора Национального архива Карелии Ирина Петухова написала в соцсети: «Уходят люди, без которых мир не будет прежним. Хочется, чтобы сохранилась память о его заслугах — добрая и светлая память. Умный, ироничный, харизматичный человек».

Ирина Петухова рассказала, что большой и высокий, как скала, Александр Алексеевич был одновременно очень ранимым и добрым человеком, любил кошек.

Андрей Бутвило вспомнил, как после 60-летнего юбилея историка руководство ПетрГУ разогнало его кафедру и ликвидировало направление подготовки студентов.

«Возглавив сначала кафедру истории дореволюционной России, а затем – архивоведения и специальных исторических дисциплин, он проделал огромную работу по открытию в нашем университете сначала специализации, а затем и специальности «Историко-архивоведение», ставшей одной из наиболее популярных на историческом факультете», — написал Бутвило.