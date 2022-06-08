В Петрозаводске ушел из жизни талантливый художник и педагог Валерий Кошелев

На 74-ом году жизни скончался доцент кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и психологии ПетрГУ, заслуженный учитель Карелии, художник Валерий Михайлович Кошелев.

«Печальная весть. Сегодня ушёл из жизни Валерий Михайлович Кошелев — талантливый художник и педагог, вырастивший множество учеников, участник многих выставок и проектов Городского выставочного зала.

Это большая утрата не только для Карельского отделения Союза художников России и кафедры изобразительного искусства и дизайна ПетрГУ, но и для всей культурной жизни Карелии. Светлая память Валерию Михайловичу. Глубокие соболезнования его родным и близким», — сообщается в паблике Городского выставочного зала.

На фото: Валерий Михайлович Кошелев и его инсталляция на выставке «Травы и камни», 2002 год, ГВЗ.



