Реклама
Прислать новость
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации 3
10.07.2021 21:40
В ГИБДД Петрозаводска объяснили водителям, как ездить на автомобиле в жару
10.07.2021 15:08
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ) 13
10.07.2021 18:02
Названы самые богатые и самые бедные регионы России 2
10.07.2021 20:38

В Петрозаводске установят мемориальную доску рекордсмену по пулевой стрельбе Валерию Постоянову

Новости. Общество
11:19, 11 Июля 2021
фото: администрация Петрозаводска

Памятный знак появится на доме, в котором выдающийся спортсмен прожил более сорока лет, сообщили в администрации Петрозаводска.

В карельской столице установят мемориальную доску Почетному гражданину Петрозаводска Валерию Постоянову, сообщили в мэрии. Ранее идею инициативной группы поддержали на заседании комиссии по культурно-историческому наследию.

Памятный знак выдающемуся спортсмену и общественному деятелю появится на доме № 23 на улице Свердлова. В нём Валерий Постоянов жил с 1975 по 2018 годы. Постановление о разрешении установить мемориальную доску в центре города подписал глава Петрозаводска Владимир Любарский.



 Валерий Иванович Постоянов – мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, двенадцатикратный рекордсмен чемпионатов мира и восьмикратный серебряный призер чемпионатов Европы, арбитр трех Олимпийских игр, тренер, подготовивший пять мастеров и 17 кандидатов в мастера спорта. С 1974 по 1994 год он был членом Международной федерации спортивной стрельбы.

Валерий Иванович удостоен множества высоких международных, всесоюзных и российских наград. С 1983 по 1989 год Валерий Постоянов был руководителем Государственного спорткомитета КАССР. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-11 12:12:06
Язычники поклоняются любым знакам и символам.
наташка
2021-07-11 11:34:26
В чем польза для города от евонных развлечений в тире ? Где и кем работал ?
Саныч
2021-07-11 12:31:42
наташка, согласен. В тебя на тренировке не попал - это косяк, конечно.
бюджет
2021-07-11 12:11:31
наташка, есть с кого пример брать молодежи! В телике то нынче один криминал и коррумпированные Органы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:55
Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»