В Петрозаводске установят мемориальную доску рекордсмену по пулевой стрельбе Валерию Постоянову

Памятный знак появится на доме, в котором выдающийся спортсмен прожил более сорока лет, сообщили в администрации Петрозаводска.

В карельской столице установят мемориальную доску Почетному гражданину Петрозаводска Валерию Постоянову, сообщили в мэрии. Ранее идею инициативной группы поддержали на заседании комиссии по культурно-историческому наследию.

Памятный знак выдающемуся спортсмену и общественному деятелю появится на доме № 23 на улице Свердлова. В нём Валерий Постоянов жил с 1975 по 2018 годы. Постановление о разрешении установить мемориальную доску в центре города подписал глава Петрозаводска Владимир Любарский.





Валерий Иванович Постоянов – мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, двенадцатикратный рекордсмен чемпионатов мира и восьмикратный серебряный призер чемпионатов Европы, арбитр трех Олимпийских игр, тренер, подготовивший пять мастеров и 17 кандидатов в мастера спорта. С 1974 по 1994 год он был членом Международной федерации спортивной стрельбы.

Валерий Иванович удостоен множества высоких международных, всесоюзных и российских наград. С 1983 по 1989 год Валерий Постоянов был руководителем Государственного спорткомитета КАССР.