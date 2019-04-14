В Петрозаводске в понедельник потеплеет до плюс 10 градусов

В карельской столице 15 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, сообщает Гидрометцентр.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура ночью -1, -3; днем +8, +10.

В районах Карелии также будет облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура ночью 0, -5, местами до -9; днем +6, +11.