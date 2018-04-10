В Петрозаводске вновь началась масштабная травля крыс

Городская акция по дератизации продлится месяц, сообщили в администрации города.

В понедельник 9 апреля с микрорайонов Птицефабрика, Сайнаволок и Южная промзона началась масштабная городская акция по дератизации. Для достижения максимально положительного результата истреблять грызунов будут по районам города до 27 апреля.

Планируется, что в акции примут участие порядка 50 управляющих компаний, 100 ТСЖ, более 60 субъектов потребительского рынка, общественного питания, несколько строительных организаций, все образовательные учреждения, организации бытового обслуживания, предприятия и учреждения, на балансе которых находятся тепловые пункты, трансформаторные подстанции, арендаторы и собственники нежилых помещений, промышленные предприятия, порядка 250 гаражных кооперативов, транспортные предприятия и другие.

Планируется проведение дератизационных мероприятий в 15 районах города. Они охватят более чем 600 контейнерных площадок, более 340 тыс. кв.м. подвальных помещений многоквартирных домов, более 49 тыс. кв.м. дошкольных и школьных учреждений.