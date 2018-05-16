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Новости. От читателей
09:33, 16 Мая 2018

В Петрозаводске водитель маршрутки увез молодую девушку в неизвестном направлении

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Молодую петрозаводчанку от водителя автобуса спас папа.

В паблике "Живой Петрозаводск" молодая девушка рассказала о страшной поездке на маршрутке №25.

- Мне никогда не было так страшно! – написала девушка, - 15 мая в 22.10 я возвращалась домой (в ТИЗ "Усадьбу") с проспека Ленина на 25 маршруте. Номер автобуса м057ос. За рулем мужчина, в очках, в зеленой футболке. Рядом с ним ехал молодой человек, видимо, его знакомый (они часто ездят вместе). На вид мужчине лет 50, молодому человеку лет 25.

Едем по Вытегорскому шоссе, водитель уточняет: есть ли пассажиры до Белинского. Два человека ехали до Белинского. Мы завернули, остановились на остановке. Пассажиры вышли.

Водитель спросил: почему я не выхожу. Я ответила, что еду до "Усадьбы". Водитель начал орать, материться. Заглушил мотор, отключил фары. Очень в грубой форме стал заявлять мне, что ни в какую усадьбу он не поедет и как его все это раздражает.

Водитель настаивал на том, чтобы я сию минуту вышла из автобуса. Я ответила, что он обязан меня довезти и что никуда выходить я не буду. Водитель завел автобус, закрыл дверь.

Я знаю, что многие водители 25 маршрута очень недовольны, что им приходится ездить в "Усадьбу" и уже привыкла, что они поорут, но все равно довезут. Но! Водитель останавливается на Вытегорском шоссе и снова начинает на меня орать. Он мне заявил, что ему плевать и он никуда меня не повезет.

Время 22:30. Я молодая девушка, мне двадцать три года, как я могу в такое позднее время остаться одна на шоссе! Я настаиваю на том, чтобы меня отвезли до конечной остановки. В итоге водитель поворачивает совершенно в другую сторону.

Едет непонятно куда, по закоулкам. У меня началась паника, я, безусловно, позвонила домой. Слава богу, папа был на машине. Он тут же выехал за мной. Но я не могла сориентироваться, где едет автобус. Водитель мне не отвечал. Водитель только матерился. Папа очень за меня испугался. Я судорожно пыталась найти свое местоположение через телефон.

Время 22.40, мы ехали по Зареке. Я пыталась достучаться до совести водителя. Но это было бесполезно. Да, если мужчина готов бросить девушку в лесу ночью, то он даже не знает, что такое совесть! В итоге мы оказались на заправке для автобусов. Папа меня там забрал. Мы подали заявление в полицию.

А если бы никого из родителей не было дома? Если бы я была совершенно одна? Что бы тогда могло со мной случиться?! Это беспредел! Хамство! Водители 25 маршрута высаживают детей, беременных женщин и бабушек! Ведут себя непристойно! Где искать справедливость!?

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Комментарии

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vatnik
2018-05-16 10:27:47
Про национальность водителя ничего не сказано.
Неравнодушный
2018-05-16 10:14:55
Пешком-то ходить не пробовала? Всю жизнь кто-то возит, привыкла.
dbnfkbq
2018-05-16 10:00:17
Я не житель петрозаводска НО гугл в помощь и я понял что усадьба это что то типо элитного часного сектора и находится он в ... и эта девушка в 22:00 зная о том что на крайнем маршруте водители с неохотой катаются в Усадьбу решила что в---я, звони папе сразу что бы забрал, с другой стороны тебе УЖЕ 22 года!!! МАШИНУ купи.И при чем здесь бабушки беременные если речь идет о тебе и только.По мне так водитель все правильно сделал учись читать между строк русской жизни.
dbnfkbq
2018-05-16 09:47:38
ибо нехера одной в 22 40 зная о том что водители на крайнем маршруте не хотят туда ехать кататься вызывай сразу папу
кир
2018-05-16 10:03:25
dbnfkbq, мало ли чего вы не хотите. Давно кнут не ходил по спине мужика. Подельник водилы?
кир
2018-05-16 09:41:45
В России никогда не было справедливости. Исторически так сложилось.Такие людишки кроме смерти и боли ничего не боятся. Теперь с автобусами полный беспредел. А рынок всё разрулит? Умоляю, только не у нас.
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