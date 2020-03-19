890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске перестали принимать заявления на получение шенгенской визы (СРОЧНО) 10
Сегодня 10:48
Цены на гречку и макароны выросли в Карелии за неделю 9
Сегодня 09:15
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО) 36
Сегодня 13:14
Врачи прооперировали 16-летнюю девочку, которую сбил гонщик в центре Петрозаводска 6
Сегодня 15:36
Живую изгородь уничтожили в центре Петрозаводска 13
Сегодня 14:11

В Петрозаводске водитель сбил ребенка и скрылся

Новости. Криминал
21:26, 19 Марта 2020
фото: © pxhere.com
Загрузка...

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

В четверг, 19 марта, примерно в 18.20 - 18.30, в Петрозаводске в районе дома № 5 по Ругозерскому переулку неустановленный водитель на неустановленном автомобиле
(со слов ребенка - белый внедорожник) совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Водитель с места ДТП скрылся в направлении Лесного проспекта.

В результате дорожно - транспортного происшествия пешеход 2009 года рождения получил травмы.

Всех, кто располагает информацией о данном ДТП, местонахождении автомашины и водителя, сотрудники ГИБДД просят позвонить в дежурную группу по телефонам: 78-44-44, 715-900.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса

Аналитика

Сегодня 14:15
Обществоведение
"Вытащил ножик и ударил Михаила"
Стали известны подробности убийства задержанного в полицейской машине в Петрозаводске.
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
"Нам кто-то сверху помогает" 13
12.03.2020 14:35
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 5
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Восстановление поликлиники №1 в Петрозаводске
Сегодня 17:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»