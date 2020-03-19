В Петрозаводске водитель сбил ребенка и скрылся

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

В четверг, 19 марта, примерно в 18.20 - 18.30, в Петрозаводске в районе дома № 5 по Ругозерскому переулку неустановленный водитель на неустановленном автомобиле

(со слов ребенка - белый внедорожник) совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Водитель с места ДТП скрылся в направлении Лесного проспекта.

В результате дорожно - транспортного происшествия пешеход 2009 года рождения получил травмы.

Всех, кто располагает информацией о данном ДТП, местонахождении автомашины и водителя, сотрудники ГИБДД просят позвонить в дежурную группу по телефонам: 78-44-44, 715-900.