В Петрозаводске возобновили работу магазины, принадлежащие польской LPP Group (ФОТО)

В торговом центре на Лесном проспекте, 47 спустя открылись магазины, торгующие одеждой брендов Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House.

В ТРЦ «Лотос Плаза» возобновили работу магазины «Cropp», «Reserved», «House», «Mohito» и «Sinsay», которые ранее были закрыты из-за санкций. Фото торговых точек, принадлежащих польской LPP Group, прислали в редакцию наши читатели.

Напомним, 30 марта отделы, торгующие одеждой брендов Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House, в ТРЦ на Лесном проспекте, 47 закрылись из-за закций. Польский ретейлер и производитель одежды LPP Group приостановил работу всех своих магазинов в России. До этого компания в соответствии с заявлением от 4 марта полностью приостановила поставки товаров в РФ, онлайн-продажи всех своих брендов, а также все инвестиции и планы развития.