В Петрозаводске закрылись магазины, принадлежащие польской LPP Group (ФОТО)

В торговом центре на Лесном проспекте, 47 закрылись магазины, торговавшие одеждой брендов Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на которых запчатлел, что в торговом центре на Лесном проспекте, 47 закрылись магазины торговавшие одеждой брендов Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House.

«Товар в них еще есть, а вот роллеты закрыты», — написал автор в комментарии к фото.

Ранее сообщалось, что польский ретейлер и производитель одежды LPP Group (бренды Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay) закрыл все свои магазины в России.

До этого компания в соответствии с заявлением от 4 марта полностью приостановила поставки товаров в Россию, онлайн-продажи всех своих брендов, а также все инвестиции и планы развития.

После того как США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели антироссийские санкции, многие зарубежные компании решили приостановить деятельность в России, прекратить поставки или инвестиции. В частности, магазины своих брендов закрыли испанская Inditex (Zara, Zara Home, Pull& Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas, американский производитель нижнего белья Victoriaʼs Secret, а производитель спортивной одежды и обуви Nike приостановил онлайн-продажи.