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Новости. От читателей
14:20, 30 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

"Я хочу, чтобы у нас в Петрозаводске хоть что-нибудь осталось бесплатно для горожан"

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Петрозаводчанин пытается отстоять свое право и возможность кататься с ребенком на бесплатном катке на Варкауса, 15 А.

В минувший вторник в "Столице на Онего" вышла статья, в которой сообщалось, что весной планируется закрытие катка на Варкауса, 15 А. На данный момент в хоккейной коробке проводятся тренировки для конькобежцев. Также выделено время для бесплатного катания горожан. Через несколько месяцев любители зимних катаний лишатся этой возможности.

В редакцию обратился петрозаводчанин, который рассказал, что для него значит закрытие бесплатного катка рядом с домом.
Мужчина написал, что жителям Октябрьского, Первомайского и других райнов города, расположенных неподалеку от Варкауса, негде будет кататься на коньках, а особенно играть в хоккей.

"У нас в городе и так очень мало бесплатных хоккейных коробок, а власти и эту хотят снести! Вот бы они сказали, мы этот каток закрываем на реконструкцию, а пока восстанавливаем, сделаем каток на Кукковке! А нет, им бы снять с плеч обузу, землю продать под строительство", – рассказал мужчина.

Житель Петрозаводска считает, что каток – это стратегически важный объект. Рядом две школы.

"Я учился в 29, так у нас уроки физкультуры были на катке! А они его с молотка пустят! Неужели за столько лет нельзя было его починить и привести в порядок?", – негодует неравнодушный петрозаводчанин.

Мужчина обращался к начальнику отдела физкультуры и спорта в администрации Петрозаводска Антону Чивину, к министру Александру Воронову, к главе Карелии. Никто ответа пока не дал.

"Я хочу, чтобы у нас в городе хоть что-нибудь осталось бесплатно для горожан! Я люблю приходить на каток после работы: поиграть в хоккей, покататься с дочерью. И знаете, я не один такой! Очень много отцов с сыновьями приходят, чтобы поиграть с детьми в хоккей, ведь когда мальчишка вместе с отцом играет - это еще больше его побуждает тренироваться, добиваться успеха!", – заключит местный житель.

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