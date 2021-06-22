В Петрозаводске врачи спасли роженицу, находившуюся при смерти из-за коронавируса

Из Республиканской больницы выписалась женщина, которая заболела коронавирусом и чуть не умерла.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков поделился на своей странице в соцсети хорошей новостью — Республиканскую Республиканской больницы им. В. А. Баранова выписалась пациентка, которая, беременной, приняла удар коронавируса, родила ребёнка, находилась при смерти на аппарате ЭКМО. Спасением женщины и ее ребенка занимались врачи Роддома им. Гуткина, Республиканского перинатального центра и Республиканской больницы.

По словам министра, заболела молодая женщина ковидом в начале мая, а уже 15 мая — на 26 неделе беременности — поступила в состоянии средней тяжести с поражением лёгких до 50% в отделение Роддома им. Гуткина на улице Луначарского. Врачи отделения боролись не только за жизнь будущей мамы, но и за жизнь ребёнка. За всё время нахождения в отделении ИТАР проводился полный комплекс мероприятий по предотвращению прогрессирования пневмонии. Но состояние пациентки быстро ухудшалось. В результате она была переведена на аппарат неинвазивной, а затем и инвазивной ИВЛ.

«Учитывая состояние пациентки, прогрессирование дыхательной недостаточности, гипоксию плода, было принято решение о досрочном родоразрешении путём операции „кесарево сечение“ в условиях Республиканской больницы. Для этого дополнительно в больницу прибыли анестезиологи-реаниматологи отделения реанимации новорожденных Республиканского перинатального центра. При сроке беременности 25 недель и 6 дней родилась девочка весом 800 грамм в тяжелом состоянии. Такие младенцы всегда рождаются в тяжелом состоянии, но в данном случае тяжесть была обусловлена не только крайней незрелостью, но и внутриутробным страданием ребёнка в связи с болезнью мамы. Сейчас девочка продолжает лечение в Республиканском перинатальном центре в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых. Ей ещё требуется искусственная вентиляция легких, так как, к сожалению, самостоятельно без помощи аппарата малышка дышать пока не может. При этом она растёт, неплохо прибывает в весе (сегодня она весит 1300 гр.) открывает глазки и, по-настоящему, борется за жизнь. Благодаря современным коммуникационным возможностям мама и дочка общаются по видеосвязи и поддерживают друг друга», — пишет Михаил Охлопков.

Как отметил глава Минздрава республики, он привёл удачный пример. Не все такие случаи заканчиваются успешно. Одну беременную женщину, также находившуюся на ЭКМО, врачи Карелии потеряли.

«Сейчас Минздравом России разрабатываются вакцина, которой можно будет прививать беременных, и методика их вакцинации. Но до тех пор, пока вакцина не разработана, прошу беременных женщин избегать многолюдных мест, носить маски, пользоваться санитайзерами», — советует министр.