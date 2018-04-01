В Петрозаводске закрылся штаб Навального – "с задачами справились отлично"

В связи с окончанием кампании Алексея Навального по участию в президентских выборах, а затем и "забастовки избирателей" штаб известного оппозиционера в Петрозаводске объявил о своем закрытии.

Объявление о закрытии штаба появилось на страничке "Команда Навального. Петрозаводск" в соцсети.

"Друзья, с 1 апреля мы больше не работаем по адресу Красноармейская, 20. Завершилась наша кампания, которая планировалась как предвыборная кампания кандидата в президенты, а затем стала кампанией за забастовку избирателей. И штаб со своими задачами справился отлично», - говорится в сообщении. - Подводя итоги, безусловно, в первую очередь хотим поблагодарить вас. Всех, кто помогал нам на протяжении последнего года: раздавал листовки, ходил в подомовые обходы, клеил наклейки, рассказывал людям правду, распространял информацию в интернете, наблюдал на выборах, переводил деньги на незаконные штрафы, поддерживал товарищей в судах. Вы - лучше люди России, вы делали это бесплатно и по зову сердца. Уверены, что на «обломках самовластья» напишут именно ваши имена. Без вас нас бы не было".

Впрочем, окончательно штаб Навального со своими сторонниками в Петрозаводске не попрощался.

"Штаб - это не помещение, а люди. Поэтому следите на новостями в соцсетях. До встречи!"