В Петрозаводске заснувший в сауне клиент с "синим" лицом был отправлен росгвардейцами в больницу

Сотрудникам Росгвардии пришлось освобождать сауну от пьяного посетителя.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Карелии, 13 июля рано утром на пульт центра оперативного управления вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из сауны, расположенной на улице Олонецкой. Администратор сообщил росгвардейцам о посетителе, который отказался покидать сауну, несмотря на истекшее время. Мужчина остался там спать.

Любитель сауны был сильно пьян и на просьбы покинуть помещение не реагировал. Вдобавок, у мужчины была гематома на лице. Когда и при каких обстоятельствах получен ушиб, он пояснить не смог. Сотрудники вневедомственной охраны передали мужчину бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее росгвардейцы задержали любителя грузинской кухни в ресторане Петрозаводска.