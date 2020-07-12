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Любителя грузинской кухни задержали в ресторане Петрозаводска

Новости. Общество
18:00, 13 Июля 2020
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия
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Житель Пряжинского района отказался заплатить за обед в ресторане, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Инцидент произошел в ресторане, специализирующемся на грузинской кухне, днем 9 июля. Выехавший на сигнал "тревожной кнопки" наряд батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержал 32-летнего мужчину, который по документам зарегистрирован в поселке Эссойла.

Администратор ресторана пояснила, что гражданин сделал заказ на сумму более 1300 рублей, а затем, воспользовавшись услугами, отказался платить.

Задержанного для дальнейшего разбирательства передали в органы внутренних дел. Проводится поверка.

Ранее посетитель кафе в Карелии разгромил мужской туалет из санфаянса.

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Комментарии

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