В петрозаводском парке завтра будут читать стихи

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В Губернаторском парке Петрозаводска в пятницу будут читать стихи Гаврилы Державина.
Мероприятие пройдет в рамках Державинского форума, посвященного 275-летию великого русского поэта и государственного деятеля.
Форум стартовал сегодня в Национальном музее Карелии. На него собрались представители державинских мест России: гости из Казани, Санкт-Петербурга, Тамбова, Бузулука (Оренбургская область), Чудово.
"6 июля участники форума в 10.00 соберутся у памятника Г.Р. Державину в Губернаторском парке, будут читать стихи великого поэта", - сообщает региональное министерство культуры.
А с 10.30 в Национальном музее можно будет послушать доклады гостей форума, приглашаются все желающие.
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