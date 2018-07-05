В петрозаводском парке завтра будут читать стихи

В Губернаторском парке Петрозаводска в пятницу будут читать стихи Гаврилы Державина.

Мероприятие пройдет в рамках Державинского форума, посвященного 275-летию великого русского поэта и государственного деятеля.

Форум стартовал сегодня в Национальном музее Карелии. На него собрались представители державинских мест России: гости из Казани, Санкт-Петербурга, Тамбова, Бузулука (Оренбургская область), Чудово.

"6 июля участники форума в 10.00 соберутся у памятника Г.Р. Державину в Губернаторском парке, будут читать стихи великого поэта", - сообщает региональное министерство культуры.

А с 10.30 в Национальном музее можно будет послушать доклады гостей форума, приглашаются все желающие.