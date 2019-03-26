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Новости. Общество
16:59, 26 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

В Петрозаводском университете сокращают бюджетные места на подготовку специалистов финского, карельского и вепсского языков

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Урезание бюджетного приема происходит на фоне роста интереса абитуриентов к специальностям, связанным с прибалтийско-финскими языками.

Петрозаводский государственный университет сократит в 2019 году количество бюджетных мест на подготовку специалистов финского, карельского и вепсского языков. По сравнению с прошлым годом прием уменьшится в 1,4 раза – с 20 до 14 человек. Такие данные были приведены 26 марта на заседании Совета карелов, финнов и вепсов при главе Карелии.

Число бюджетных мест при поступлении на специальность "Финский язык и литература, английский язык" урезано с девяти до шести, а на специальность "Финский язык и литература, карельский язык" – с семи до четырех. Бюджетный прием на специальность "Финский язык и литература, вепсский язык" оставлен прежним – четыре человека.  

Причем, как отметил проректор ПетрГУ по учебной работе Константин Тарасов, сокращение набора на подготовку специалистов в области финского, карельского и вепсского языков происходит на фоне возросшего интереса к этим специальностям. В прошлом году в университете наблюдался даже конкурс при поступлении на специальности, связанные с прибалтийско-финскими языками.

"К сожалению, это тенденция последних четырех-пяти лет, – констатировал Тарасов. – Несмотря на то, что мы являемся опорным вузом, нам не увеличивают количество бюджетных мест на гуманитарные направления, в особенности – на магистратуру. На технические направления, естественнонаучные, медицинские мы получаем до 50 и даже 100 бюджетных мест. Филология – это то направление, где мы имеем места для специалистов в области карельского, финского и вепсского языков, и если места сокращаются в целом, то они сокращаются и здесь".  

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2019-03-26 17:24:39
"НА ЗЛО" что ли?
Интерес растет - места сокращают.
кир
2019-03-26 17:22:30
Конкурс возрос в прошлом году? Просто удобно потом свалить в Финляндию, что и сделал ранее, например, сын преподавательницы консерватории. Школа финно-угорская тоже готовит кадры для них. Простой вопрос. Почему свои деньги вкладываем в экономику недружественной нам страны, проводящей военные учения с америкосами?
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