В Петрозаводском университете сокращают бюджетные места на подготовку специалистов финского, карельского и вепсского языков

Урезание бюджетного приема происходит на фоне роста интереса абитуриентов к специальностям, связанным с прибалтийско-финскими языками.

Петрозаводский государственный университет сократит в 2019 году количество бюджетных мест на подготовку специалистов финского, карельского и вепсского языков. По сравнению с прошлым годом прием уменьшится в 1,4 раза – с 20 до 14 человек. Такие данные были приведены 26 марта на заседании Совета карелов, финнов и вепсов при главе Карелии.

Число бюджетных мест при поступлении на специальность "Финский язык и литература, английский язык" урезано с девяти до шести, а на специальность "Финский язык и литература, карельский язык" – с семи до четырех. Бюджетный прием на специальность "Финский язык и литература, вепсский язык" оставлен прежним – четыре человека.

Причем, как отметил проректор ПетрГУ по учебной работе Константин Тарасов, сокращение набора на подготовку специалистов в области финского, карельского и вепсского языков происходит на фоне возросшего интереса к этим специальностям. В прошлом году в университете наблюдался даже конкурс при поступлении на специальности, связанные с прибалтийско-финскими языками.

"К сожалению, это тенденция последних четырех-пяти лет, – констатировал Тарасов. – Несмотря на то, что мы являемся опорным вузом, нам не увеличивают количество бюджетных мест на гуманитарные направления, в особенности – на магистратуру. На технические направления, естественнонаучные, медицинские мы получаем до 50 и даже 100 бюджетных мест. Филология – это то направление, где мы имеем места для специалистов в области карельского, финского и вепсского языков, и если места сокращаются в целом, то они сокращаются и здесь".