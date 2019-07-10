В поселке Карелии священник вышел в рейд с сотрудниками правоохранительных органов

В Муезерском районе состоялся совместный рейд сотрудников правоохранительных органов и представителей РПЦ по проверке осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, сообщили в УФСИН Карелии.

Совместно со старшим инспектором Сегежского межмуниципального филиала Екатериной Мысиной в мероприятии принимали участие начальник отдела судебных приставов по Муезерскому р-ну Александра Кудряшова, сотрудник ОУПДС (обеспечение установленного порядка деятельности судов) по Муезерскому р-ну Сергей Марков и настоятель церкви иконы Божией Матери "Всецарица" иеромонах Юлиан (Владимир Токарев).

В ходе рейда проверены по месту жительства четверо осужденных. Со всеми осужденными проведены профилактические и воспитательные беседы.