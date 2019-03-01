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Новости. Общество
14:36, 01 Марта 2019

В поселке Суоёки к 1 марта организовали семейную дошкольную группу

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По поручению главы Карелии в посёлке Суоёки организована дошкольная группа; необходимые работы в помещении, отведенном под группу, завершены, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

"Отремонтированное для садика помещение осмотрели первый заместитель министра образования республики Татьяна Васильева и глава Суоярвского района Наталья Васенина", - говорится в сообщении.

Помещение, находящееся в муниципальной собственности, для дошкольной группы было найдено в одном из жилых домов посёлка К 1 марта там был проведен ремонт, закуплено необходимое оборудование, мебель, мягкий инвентарь, игрушки. На ремонт было затрачено 295 тысяч из муниципального бюджета, эти средства будут возвращены из бюджета республики.

Перед открытием группы работникам и детям необходимо пройти медицинскую комиссию.

Как рассказала замглавы Суоярвского района по социальным вопросам Татьяна Тишкова, группа будет функционировать как подразделение Лахколампинской средней школы. Воспитателем начнет работать Галина Зуй, которая трудилась в прежнем детсаду, помощником воспитателя в дошкольной группе станет Анна Власова. Каждая из них будет работать на ставку. В администрацию школы поступило пять заявлений от родителей о зачислении детей в семейную группу.

Именно Власова, мама двух будущих воспитанников семейного детсада, сообщила Парфенчикову в социальной сети о проблеме с дошкольным образованием в поселке Суоёки.

В конце августа прошлого года было принято решение о закрытии начальной школы и детского сада в посёлке Суоёки. На момент закрытия в нем числилось семь детей при расчетной норме 150 воспитанников. Здание не отвечало нормам пожарной безопасности, имело неисправную электропроводку и несущие конструкции.

Артур Парфенчиков посетил и детский сад, закрытый несколько лет назад. Восстановление его в качестве дошкольного учреждения было признано невозможным из-за введения новых санитарных норм и правил.

Строительство нового детского сада также не представляется целесообразным - посещать его будут 5-6 человек. Одно из предложений было связано с доставкой ребят в детский сад "Радуга" Суоярви специализированным автобусом, но такой вариант вызвал опасения родителей дошкольников.

"Для открытия дошкольной группы в посёлке Суоёки увеличена субвенция Суоярвскому району из бюджета республики. Этот опыт может быть распространен на населенные пункты и в других районах", - отметила первый замминистра образования Татьяна Васильева.

Детсад начнет работать в этом месяце.

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