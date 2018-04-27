В праздники в Петрозаводске изменятся маршруты городского транспорта

В День Победы троллейбус-"четверка" ходить не будет.

Мэрия сообщает, что ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднованию 1 мая и 9 мая.

Так, вносятся следующие изменения в организацию движения маршрутов автобусов №№ 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26:

1 мая с 10.00 до 13.00: по маршрутам следования - пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Пушкинская – пр. Ленина – по маршрутам следования, в обратном направлении соответственно.

9 мая с 6.00 до 23.00: по маршрутам следования – ул. Луначарского – ул. Пушкинская – пр. Ленина – по маршрутам следования, в обратном направлении соответственно.

Также временно изменяются маршруты следования троллейбусов.

1 мая:

- маршрут № 1:

"К/ст. Кемская" – ул. Кемская – ул. Судостроительная – ул. Ключевая –

ул. Онежской флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – "к/ст. Хейкконена" – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – ул. Онежской флотилии – ул. Ключевая –

ул. Судостроительная – "к/ст. Кемская".

- маршрут № 6:

"К/ст. Корабелов" – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – ш. Ключевское – ул. Калинина – пр. Александра Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Краснофлотская – "к/ст. Товарная станция" – ул. Разина – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Александра Невского – ул. Калинина – ш. Ключевское – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – "к/ст. Корабелов".

Начало движения троллейбуса № 4 - с 13.00.

9 мая:

- маршрут № 1:

"К/ст. Кемская" – ул. Кемская – ул. Судостроительная – ул. Ключевая – ул. Онежской флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – "к/ст. Хейкконена" – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – ул. Онежской флотилии – ул. Ключевая –

ул. Судостроительная – "к/ст. Кемская".

- маршрут №6:

"К/ст. Корабелов" – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – ш. Ключевское – ул. Калинина – пр. Александра Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Краснофлотская – "к/ст. Товарная станция" – ул. Разина – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Александра Невского – ул. Калинина – ш. Ключевское – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – "к/ст. Корабелов".

Движение троллейбуса № 4 отменяется.

Мэрия приносит извинения за временные неудобства, связанные с необходимостью обеспечения безопасного проведения массовых мероприятий.