В Прионежском районе Карелии "заминировали" школы и детские сады

В Карелии продолжается волна сообщений о минировании зданий социальных учреждений.

Как рассказали в администрацию Прионежского района, поступило сообщение о том, что все школы и детские сады в поселках и деревнях района заминированы.

"Идет эвакуация людей", - сказали в администрации.

Ранее сообщалось, что из-за массовых сообщений о минировании зданий сегодня утром эвакуируют людей из больниц, школ, административных зданий в столице Карелии.