В Пряжинском районе 36-летний мужчина убил лосиху и стал фигурантом уголовного дела

Окружающей среде был причинен ущерб на 400 тысяч рублей.

Прокуратура Пряжинского района Карелии в августе текущего года поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, сообщили 30 октября в пресс-службе республиканского ведомства.

В декабре 2022 года житель поселка Эссойла Пряжинского района, не имея разрешения на добычу копытных, выследил самку лося в полях на территории Эссойльского охотничьего хозяйства и отстрелил животное, тем самым причинив окружающей среде ущерб на сумму 400 000 рублей.

Как отметили в источнике, по результатам рассмотрения дела в мировом суде, уголовное преследование в отношении виновного прекратили ввиду добровольного возмещения им 80 000 рублей.

Прокурор Пряжинского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с мужчины оставшейся суммы ущерба в размере 320 000 рублей.

Решением суда требования надзорного органа были удовлетворены, в бюджет региона взыскали указанную сумму ущерба.