В Пряжинском районе Карелии браконьеры убили беременную лосиху, ведется поиск виновных

В Карелии ведется поиск браконьеров, убивших беременную лосиху и годовалого лосенка.

Как сообщается в группе "Охота в Карелии. Рыбалка в Карелии", организован поиск браконьеров, убивших беременную лосиху на предродовом этапе и годовалого лосенка в районе Святозера.

Место преступления обнаружено в Пряжинском районе по остаткам животных, в том числе по двум эмбрионам почти родившихся лосят (на фото).

"Идёт следствие, но и сами охотники хотят знать браконьеров в лицо. Чтобы информация не была замята и в будущем не иметь ничего общего с живодерами".

"Не о тех зверях хочу написать, что в лесах обитают, а о тех, из населенных пунктов, которые леса те посещают. Опять зверьё преступление совершило - лосиху стельную (два эмбриона, почти уже живых, на свет они собирались) и её теленка прошлогоднего жизней лишили и на мясо пустили в Пряжинском районе. Безусловно, кара тех существ постигнет, но осознать содеянное нормальным людям трудно - ведь она рожать уж собиралась!", - возмущаются охотники на форуме.

Всех, кому что-либо известно о происшествии, просят обращаться в группу "Охота в Карелии. Рыбалка в Карелии".

В группе напоминают, охота на лося сейчас запрещена.