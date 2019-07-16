В районах Карелии к 100-летию республики обновят канализационные сооружения

В республике ведутся работы по строительству и реконструкции очистных сооружений и водопроводных сетей, сообщает Минстрой региона.

В рамках подготовки к 100-летию образования Карелии идут работы по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений в Чупе, Видлице, Заозерном, Ладве и прокладывается трубопровод холодного водоснабжения в Сегеже.

Так, в Чупе на участке завершается монтаж опалубки и арматуры под ростверк, выполнена бетонная подготовка, заливается фундамент под здание станции водоочистки. На площадку завозятся емкости под водоочистку. После реализации проекта мощность очистных сооружений составит 660 куб. м/сутки.

Подробнеео проведении работ читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".