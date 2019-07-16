В районах Карелии к 100-летию республики обновят канализационные сооружения

Новости по теме
Загрузка...
В республике ведутся работы по строительству и реконструкции очистных сооружений и водопроводных сетей, сообщает Минстрой региона.
В рамках подготовки к 100-летию образования Карелии идут работы по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений в Чупе, Видлице, Заозерном, Ладве и прокладывается трубопровод холодного водоснабжения в Сегеже.
Так, в Чупе на участке завершается монтаж опалубки и арматуры под ростверк, выполнена бетонная подготовка, заливается фундамент под здание станции водоочистки. На площадку завозятся емкости под водоочистку. После реализации проекта мощность очистных сооружений составит 660 куб. м/сутки.
Подробнеео проведении работ читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
12.07.2019, 14:56
11.07.2019, 15:34
11.07.2019, 21:30
11.07.2019, 14:03
13.07.2019, 10:48
Аналитика
15.07.2019 12:54
Расследование
Как изменения в генплане Петрозаводска могут подвести под уголовную статью.
11.07.2019 14:27
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
08.07.2019 13:39
Чтиво
Сегодня 11:19
Без политики
"Stadtwerke Tubingen" и "РКС-Петрозаводск": о том, как работают предприятия коммунальной сферы в городах-побратимах
"РКС-Петрозаводск" и жилищно-коммунальная служба Тюбингена "Stadtwerke Tubingen" (SWT) сотрудничают уже давно, с 1993 года.
12.07.2019 14:56
10.07.2019 13:51
09.07.2019 09:22
Медиа
15.07.2019 13:15
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии