В "РКС-Петрозаводск" состоялся первый шахматный турнир им. Николая Санникова

В "РКС-Петрозаводск" состоялся первый шахматный турнир имени Николая Игоревича Санникова.

Николай Игоревич пришел работать на "Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей" слесарем контрольно-измерительных приборов в 1971 году. Он был человеком отзывчивым, невероятно трудолюбивым и с пытливым умом.

В 1997 году Николай Игоревич был назначен начальником аварийно-диспетчерской службы, на этой должности он и оставался до конца свой жизни. Николая Игоревича не стало в 2013 году, но коллеги до сих пор о нем помнят, вспоминают, что даже дома у Николая Игоревича были установлены шесть мониторов, с помощью которых он следил за работой котельных и днем, и ночью.

"У нас не было ситуаций, когда город замерзал, а зимы были холодные, сейчас зим таких и нет. И вот это результат работы всего коллектива, его в том числе", - отмечает супруга Николая Игоревича, Нина Федоровна. Молодежный совет "РКС-Петрозаводск" организовал шахматный турнир и решил увековечить память о начальнике АДС (а о таком начальнике можно было только мечтать), назвав турнир в честь Николая Игоревича.

Шахматы – игра интеллектуалов, а слово "интеллектуал" как нельзя лучше подходит Николаю Игоревичу. В игре приняли участие 32 сотрудника "РКС-Петрозаводск". Турнир проводился несколько дней, и борьба за звание лучшего шахматиста развернулась нешуточная.

На финал игры был приглашен специальный гость – двукратный чемпион Карелии, мастер FIDE Александр Валерьевич Тойвонен. Александр Валерьевич провел сеанс одновременный игры с участниками, которые вышли в 3 этап турнира. Третье место в турнире занял Александр Валерьевич Якушкин, начальник группы контроля за потреблением тепловой энергии АО "ПКС-Тепловые сети", второе место досталось Андрею Олеговичу Егорову, ведущему специалисту сектора насосных станций и сетей АО "ПКС-Водоканал", а победителем Первого шахматного турнира им. Н.И. Санникова стал Денис Александрович Перекин, ведущий специалист сектора насосных станций и сетей АО "ПКС-Водоканал". Поздравляем победителей!

А "РКС-Петрозаводск" в свою очередь приглашает все регионы контура почтить память Николая Игоревича и принять участие в шахматном онлайн-турнире. Уже этой осенью мы узнаем, какой регион "Российских коммунальных систем" самый интеллектуальный.

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