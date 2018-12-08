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Новости. Общество
11:47, 08 Декабря 2018
фото: https://pixabay.com

В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру

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В декабре цены на красную икру снизились вдвое, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, это связано с рекордным уловом лососевых.

"Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам", - сказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. 

В этом году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн — почти в два раза больше, чем в 2017-м. По словам заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова, общий объем вылова рыбы в России может превысить пять миллионов тонн — и это станет постсоветским рекордом, пишет РИА Новости.

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Комментарии

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однозначно
2018-12-08 14:28:12
На фото не правильный бутерброд, ибо отсутствует слой сливочного масла. А так да, очень рекомендую на завтрак.
Соня
2018-12-08 12:14:52
Что-то икру есть уже не хочется, во всём "виноваты" СМИ....слишком много негативной информации об икре....
баян
2018-12-08 12:12:31
Да так ловили всегда просто каких то посредников с цепочки убрали вот и цена упала. Не стоит икра таких денег господа
Гость
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