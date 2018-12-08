В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру

Новости по теме
Загрузка...
В декабре цены на красную икру снизились вдвое, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
По его словам, это связано с рекордным уловом лососевых.
"Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам", - сказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
В этом году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн — почти в два раза больше, чем в 2017-м. По словам заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова, общий объем вылова рыбы в России может превысить пять миллионов тонн — и это станет постсоветским рекордом, пишет РИА Новости.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
01.12.2018, 10:29
03.12.2018, 11:54
06.12.2018, 10:26
05.12.2018, 17:49
Аналитика
07.12.2018 12:37
Капитал
Что скрывают планы республиканских властей приватизировать государственный пакет акций лесопромышленного холдинга?
06.12.2018 10:26
04.12.2018 10:51
03.12.2018 10:45
Чтиво
07.12.2018 15:50
Без политики
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
30.11.2018 14:54
Медиа
07.12.2018 09:58
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии