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Новости. Общество
16:52, 24 Июня 2019
фото: pixabay

В России будет сложнее получить потребкредиты

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В России могут быть ужесточены условия выдачи потребительских кредитов, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Будут, и сегодня есть, ограничения, они могут быть ужесточены. Это касается соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства", – сказал Греф, слова которого цитирует "Интерфакс".

Глава Сбербанка пояснил, что если какие-то из домохозяйств достигнут установленных пределов, то они не смогут получать кредиты. В то же время, по мнению Грефа, запретить выдачу таких кредитов нельзя.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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