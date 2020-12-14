В России хотят обязать частные клиники отчитываться по абортам

В Общественной палате РФ считают необходимым обязать частные клиники отчитываться по абортам и закрепить на законодательном уровне "неделю тишины" для женщин, решившихся на прерывание беременности.

Такое предложение высказал член Общественной палаты Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.

"У нас из 10 абортов семь-восемь происходят в частных клиниках, и никто их не считает, и никто ни перед кем не отчитывается, и никто даже не понимает, что там происходит. ...Мы считаем, что частные клиники обязаны отчитываться точно так же, как государственные клиники, сколько абортов они сделали, что они делают с этими детьми по итогу", - рассказал Хамзаев в рамках общественных слушаний на тему "Новые предложения по борьбе с вызовами и угрозами здоровью граждан: алкоголь, табак, наркотики".

Кроме того, общественник предлагает на законодательном уровне ввести "неделю тишины", которая будет даваться женщине, желающей сделать аборт, после обращения в клинику.

"И уголовная ответственность за склонение к абортам", - добавил Хамзаев, озвучивая инициативы по улучшению демографической ситуации в стране.