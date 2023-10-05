В России одобрили выплаты по уходу за ребенком для работающих родителей

Правительство одобрило инициативу, согласно которой родители будут получать выплаты даже в случае выхода из декрета.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минтруда, в соответствии с которой выплаты по уходу за ребенком продолжат начисляться его родителям даже в случае выхода из декрета на работу на полный день. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

«Подготовленный пакет инициатив направлен на совершенствование механизмов социальной поддержки и повышение качества жизни родителей, осуществляющих уход за малолетними детьми. Цель предлагаемых новаций — материальная поддержка работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет, и стимулирование их к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

На сегодняшний день такие выплаты доступны только родителям, которые работают из дома или вышли трудиться на неполный рабочий день.

В соответствии с законопроектами право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если женщина выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет, в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы.

«Действующее законодательство уже позволяет застрахованному лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. При этом продолжительность неполного рабочего времени, при котором застрахованное лицо не утрачивает право на получение пособия, законодательно не урегулирована. Поэтому в настоящее время на практике часто возникает вопрос применения данных норм», — пояснил Груздев.