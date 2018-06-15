В России планируется поднять НДС и отменить налог на движимое имущество

Правительство планирует увеличить ставку налога на добавленную стоимость и отменить налог на движимое имущество.

"Сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость, на основные социально-значимые товары, на основные услуги будут сохранены", — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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