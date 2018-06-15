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Новости. Экономика
09:10, 15 Июня 2018

В России планируется поднять НДС и отменить налог на движимое имущество

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Правительство планирует увеличить ставку налога на добавленную стоимость и отменить налог на движимое имущество.

"Сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость, на основные социально-значимые товары, на основные услуги будут сохранены", — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2018-06-15 09:36:19
обещинного 3 года ждут! Путин сказал в разы увеличат пенсии а Медведев сказал 1 тыс.в год и кто кому не указ?
Polifon
2018-06-15 09:32:15
Вангую, что ндс повысят и налог не отменят.
User
2018-06-15 09:19:37
А-ха-ха! А сказочник Силуанов чего обещал?! Слова членов камарильи не стоят ни гроша! Можно с уверенностью констатировать, что и бензин подорожает до 100 руб. Оле-оле-оле-оле, мы встали с колен!
Гость
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