Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:40, 15 Июля 2018

В России поспорили о значимости водки для туризма

По теме

Британский министр покинул пост из-за секс-скандала
15.07.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
15.07.18 20:00
Бритни Спирс оголила грудь во время концерта
15.07.18 19:45
Все новости
Загрузка...

Глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев не захотел признавать водку национальной достопримечательностью.

Он отметил, что богатой историей и культурой России "есть чем гордиться и что показывать туристам — без граненого стакана". Глава "Трезвой России" предложил составить туристический маршрут, который не будет связан с водкой.

"Проходящий в России чемпионат мира показал, что туристы и болельщики абсолютно спокойны к крепкому российскому алкоголю. Однако отдельные прозападные чиновники до сих пор пытаются смаковать тему "Россия — водка — балалайка — медведи". Водка — не культура, а субкультурное явление в нашей стране", — пояснил он свою позицию.

13 июля генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН Зураб Пололикашвили заявил, что иностранных туристов привлекает не только богатая история страны, но и традиционные крепкие алкогольные напитки.

"На сегодняшний день для туриста очень важна история, и в то же время очень важна гастрономия, что бы ни говорили. Я думаю, что водка — один из главных компонентов России, как для моей страны — вино. Когда к нам в Испанию люди приезжают в гости, они после музея Прадо спрашивают, где самый хороший ресторан, где можно вино попить", — рассказал Пололикашвили на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Он отметил, что нужно активно использовать водку для привлечения туристов в Россию, передает "Лента.ру".

По теме

Британский министр покинул пост из-за секс-скандала
15.07.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
15.07.18 20:00
Бритни Спирс оголила грудь во время концерта
15.07.18 19:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина
12.07.2018, 16:20
Стали известны имена депутатов Карелии, поддержавших повышение пенсионного возраста
10.07.2018, 19:40
Ковальчук впервые заговорила о смерти Жанны Фриске

Аналитика

12.07.2018 11:14
Капитал
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 2
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 9
09.07.2018 13:36
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 9
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске
09.07.2018 11:06
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»