В России поспорили о значимости водки для туризма

Глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев не захотел признавать водку национальной достопримечательностью.

Он отметил, что богатой историей и культурой России "есть чем гордиться и что показывать туристам — без граненого стакана". Глава "Трезвой России" предложил составить туристический маршрут, который не будет связан с водкой.

"Проходящий в России чемпионат мира показал, что туристы и болельщики абсолютно спокойны к крепкому российскому алкоголю. Однако отдельные прозападные чиновники до сих пор пытаются смаковать тему "Россия — водка — балалайка — медведи". Водка — не культура, а субкультурное явление в нашей стране", — пояснил он свою позицию.

13 июля генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН Зураб Пололикашвили заявил, что иностранных туристов привлекает не только богатая история страны, но и традиционные крепкие алкогольные напитки.

"На сегодняшний день для туриста очень важна история, и в то же время очень важна гастрономия, что бы ни говорили. Я думаю, что водка — один из главных компонентов России, как для моей страны — вино. Когда к нам в Испанию люди приезжают в гости, они после музея Прадо спрашивают, где самый хороший ресторан, где можно вино попить", — рассказал Пололикашвили на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Он отметил, что нужно активно использовать водку для привлечения туристов в Россию, передает "Лента.ру".