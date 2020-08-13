В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Технология распознавания лица в банкоматах может использоваться для предоставления финансовых услуг без идентификации клиентов в офисе.

Оформление кредитов и депозитов по биометрии в АТМ изучается в Промсвязьбанке, пишут "Известия".



Выдавать кредиты через АТМ в перспективе могут также МКБ, ВТБ, УБРиР и "Дом.РФ".

"Банкомат имеет большой потенциал в плане коммуникации с клиентами. Это самый удобный и популярный способ офлайн-взаимодействия. При этом технологии позволяют использовать АТМ как канал идентификации и продаж", – пояснил директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.

Для граждан функционал упростит оформление ссуды, а банкам он позволит расширить клиентскую базу.

По "антиотмывочному" закону, чтобы открыть счет клиенту и выдать ему кредит, банк обязан идентифицировать гражданина по паспорту в офисе. Начать обслуживание клиента без личной встречи можно, только если он сдал слепки лица и голоса в Единую биометрическую систему.