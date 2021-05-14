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Реестр бездомных людей предложили создать в России

Новости. Общество
20:40, 14 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов выступил с инициативой создать реестр бездомных людей.

«Проблема бездомных людей многогранна, но чтобы ее решить, нужно сначала их посчитать. Даже в Москве никто толком не понимает, с каким количеством человек мы имеем дело — это десять тысяч или сто тысяч? Среди них могут быть люди, которых мы ищем. Поэтому нужно создать единый реестр бездомных людей. Это позволит оказывать им системную медицинскую помощь и возвращать их в общество», — передает РИА Новости слова Олега Леонова, сказанные им в ходе заседания рабочей группы по защите прав бездомных людей на площадке ОНФ.

Он пояснил, что в ходе поисково-спасательных работ, которые часто происходят ночью, добровольцы «ЛизаАлерт» находят на улицах дезориентированных людей, личность которых сложно установить. Иногда дезориентированные и бездомные люди приходят к «Островкам безопасности» в торговых сетях, и им нужна помощь.

«Есть человек, который оказался на улице позавчера, в силу обстоятельств: либо он дезориентирован и не понимает, где его дом, либо он оказался в сложной жизненной ситуации и хочет вернуться домой. И точка распределения, где бы мы могли оперативно разделять людей на тех, которым нужна помощь и которых можно сразу вернуть домой, к нормальной жизни; и тех, кого просто необходимо поддерживать в нормальном состоянии. Такая точка обязательно должна быть, где также будет оказываться врачебная помощь», — заключил Леонов.

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