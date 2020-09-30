В России предложили ужесточить требования к зарубежным соцсетям после инцидента с Twitter

Роскомнадзор направил в Госдуму и Совет Федерации письмо, в котором попросил ужесточить законодательство в отношении крупных зарубежных интернет-платформ, указано в сообщении ведомства.

Поводом к обращению стала блокировка в поисковой выдаче Twitter аккаунта РИА Новостей, передает RNS.

"Как указывается в письме, в последнее время участились случаи грубого нарушения иностранными интернет-платформами прав граждан Российской Федерации на свободное получение информации, гарантированных 29 статьей Конституции страны. По сути иностранные платформы вводят цензуру в отношении российских СМИ на территории России. Необходимо законодательство, определяющее ответственность иностранных интернет-платформ в этой сфере, позволяющее требовать восстановления возможности получения россиянами информации из российских СМИ и принимать меры в отношении интернет-платформ, игнорирующих эти требования", - отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Речь идёт о системных законодательных мерах, направленных на свободное получение информации гражданами на данных платформах, подчеркивается в заявлении регулятора.

"Особый резонанс в последнее время получили проявления цензуры видеохостингом YouTube в отношении фильма: "Беслан: Фильм Александра Рогаткина" и социальной сетью Twitter в отношении агентства "РИА Новости"", — добавили в ведомстве.

Ранее о том, что Twitter заблокировал в поисковой выдаче аккаунт "РИА Новостей", сообщило само информагентство. Речь шла о том, что пользователи, ранее не подписанные на агентство, при поиске аккаунта агентства в Twitter не видели официальную страницу российского СМИ. В агентстве подчеркивали, что обращались к Twitter за разъяснениями, но эти обращения были проигнорированы.

Позднее Роскомнадзор заявил, что также обратился к Twitter за разъяснениями по сложившейся ситуации.