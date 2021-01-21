В России продлят эксперимент с такс-фри до конца 2021 года

Иностранцы смогут оформить возврат НДС при вывозе приобретенных в РФ товаров.

Правительство РФ продлило эксперимент с такс-фри до конца 2021 года. Пилотный проект по возврату НДС на приобретенные иностранцами товары должен был завершиться в минувшем декабре, но российские власти увеличили срок этого проекта еще на год.

Как отметили в федеральном правительстве, вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Однако такс-фри не действует в отношении подакцизных товаров, таких как алкоголь и табак.