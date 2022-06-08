В России резко выросло производство шампанского и игристых вин

В мае российские виноделы увеличили производство игристых вин и шампанского на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%, до 824 тыс. дал, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, которые в своих материалах приводит Росстат, пишет РБК.

Производство последовательно растет с февраля: в том месяце прирост год к году был менее 6% (до 704 тыс. дал), в марте это было уже 20% (до 888 тыс. дал), в апреле — почти 30% (до 872 тыс. дал). Всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 млн дал.

Отечественное производство растет на фоне снижения импорта игристых вин из Европы. В январе—апреле этого года, по информации Eurostat, поставки в Россию из стран ЕС такого вина упали в натуральном выражении на 45%, до 6,8 тыс. т, и почти на 44% в стоимостном — до €26,4 млн. Данных за май еще нет.

Уже в конце февраля, после начала военной спецоперации на Украине, импортеры стали фиксировать проблемы с логистикой. Проблемы с транспортом и резкий обвал рубля в конце февраля — начале марта привели к тому, что крупнейшие импортеры тогда даже останавливали отгрузки. Кроме того, во Франции производители шампанского сами объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию. Позже весь экспорт винодельческой продукции в Россию запретили США и Австралия, а страны ЕС не разрешают поставки вин дороже €300.