890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
27.06.2022 16:34
Финны хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии
03.07.2022 13:06

В России резко выросло производство шампанского и игристых вин

Новости. Общество
22:00, 03 Июля 2022
фото: © Benoit Tessier / Reuters

Новости партнеров

В мае российские виноделы увеличили производство игристых вин и шампанского на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%, до 824 тыс. дал, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, которые в своих материалах приводит Росстат, пишет РБК.

Производство последовательно растет с февраля: в том месяце прирост год к году был менее 6% (до 704 тыс. дал), в марте это было уже 20% (до 888 тыс. дал), в апреле — почти 30% (до 872 тыс. дал). Всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 млн дал.

Отечественное производство растет на фоне снижения импорта игристых вин из Европы. В январе—апреле этого года, по информации Eurostat, поставки в Россию из стран ЕС такого вина упали в натуральном выражении на 45%, до 6,8 тыс. т, и почти на 44% в стоимостном — до €26,4 млн. Данных за май еще нет.

Уже в конце февраля, после начала военной спецоперации на Украине, импортеры стали фиксировать проблемы с логистикой. Проблемы с транспортом и резкий обвал рубля в конце февраля — начале марта привели к тому, что крупнейшие импортеры тогда даже останавливали отгрузки. Кроме того, во Франции производители шампанского сами объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию. Позже весь экспорт винодельческой продукции в Россию запретили США и Австралия, а страны ЕС не разрешают поставки вин дороже €300.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2022, 09:10
Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле
02.07.2022, 09:05
Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара
28.06.2022, 12:46
«Пусть служат»: выпускников Педколледжа Петрозаводска забирают в армию, не дав получить дипломы
28.06.2022, 13:59
Молодой помощник районного прокурора Карелии совершил самоубийство
27.06.2022, 09:48
Жители Петрозаводска осаждают пляж в окрестностях города (ВИДЕО)
27.06.2022, 11:07
Воинские подразделения «Онего» и «Ладога» сформируют в Карелии для отправки на Украину

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.