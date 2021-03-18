В России с 1 апреля изменится экзамен на водительские права

Претенденты на получение водительских прав с 1 апреля больше не будут сдавать "площадку" как отдельный экзамен.

Об этих и других изменениях сообщается на сайте ГИБДД России, информирует Лента.ру.

Практические навыки вождения станут оцениваться в условиях реального дорожного движения. Новое правило касается получения прав на управление легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и другим общественным транспортом. Для мотоциклов продолжат действовать прежние нормы.

Внесены правки в перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы. Они разделены на подгруппы по одному, двум или трем баллам в зависимости от их влияния на безопасность движения. Грубые ошибки вынесены в отдельный блок, после их совершения экзамен сразу завершается. Среди них, например, непристегнутый ремень водителя и использование телефона во время движения. Для успешной сдачи экзамена, как и прежде, можно набрать не больше пяти штрафных баллов.

Третье нововведение — во время экзамена в машине может присутствовать третий человек. Это может быть представитель автошколы и общественных объединений либо ожидающий своей очереди другой экзаменуемый. Предполагается, что такая мера повысит прозрачность процесса и поможет разрешить возможные спорные ситуации.