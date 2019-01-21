В России составили портрет типичного магазинного вора

Типичный российский магазинный вор - мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий постоянного дохода и уже совершавший нарушения.

Подавляющее число пойманных на краже в магазинах являются мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом говорится в исследовании компании BIT, разработчика программных решений для борьбы с магазинными ворами, пишет РБК.

Ее эксперты с помощью данных системы распознавания лиц покупателей в торговых сетях и статистики МВД за январь –ноябрь 2018 года проанализировали 64,7 тысяч случаев краж в российских магазинах.

Чаще всего магазинный вор не имеет постоянного источника дохода, ранее уже совершал противоправные действия, а также с вероятностью более 30% находится под воздействием алкоголя.

Обычно в магазинах совершаются мелкие кражи – сумма не превышает тысячи рублей. В основном это алкоголь, кофе, шоколад, косметика, парфюмерия, а также продукция, которая помещается в карманах или под одеждой.