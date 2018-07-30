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Новости. Общество
20:40, 30 Июля 2018

В России упростили выплату имущественных налогов

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Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам перечислять имущественные налоги единым платежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведение вступит в силу с начала 2019 года. Физлица смогут перечислять на счет Федерального казначейства единый платеж для уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Платеж должен перечисляться по месту жительства или пребывания налогоплательщика, а если оно отсутствует, то по месту нахождения его недвижимости. Единый платеж за гражданина сможет внести и любой другой человек, сообщает РИА Новости.

Также со следующего года заплатить налоги и другие платежи, предусмотренные Налоговым кодексом, можно будет через многофункциональные центры предоставления госуслуг. Задержка перечисления средств местной администрацией, почтовым отделением или МФЦ будет караться штрафом в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ, но не более 0,2% за каждый день просрочки.

Как отмечал в июле первый зампред бюджетного комитета Госдумы Глеб Хор, граждане смогут платить имущественные налоги авансом, не дожидаясь налогового уведомления. Для этого будет достаточно перечислить любую сумму на спецсчет Федерального казначейства. После того как соответствующий налог начислят, ведомство спишет его со счета.

Хор также отметил, что до того, как налоговый орган произведет зачет, гражданин сможет вернуть перечисленный аванс, но в пределах его остатка. Для этого надо написать заявление в налоговый орган. Средства вернут в течение месяца со дня поступления заявления. За их задержку будут начисляться проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки.

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