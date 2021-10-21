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В России задумали провести олимпиаду по философии

Новости. Общество
20:30, 21 Октября 2021
фото: pixabay.com / alexandrabakun

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею об олимпиаде по философии и предложил сделать ее международной.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Калининград посетил Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта, он поддержал идею вуза о проведении олимпиады по философии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе посещения вуза глава кабмина ознакомился с презентацией основных направлений развития университета. Ректор вуза Александр Федоров рассказал Мишустину, что в 2024 году, согласно указу президента России, будет отмечаться 300-летие со дня рождения Иммануила Канта. В связи с этим, отметил Федоров, есть планы по организации олимпиады по философии.

«Может, эту философскую олимпиаду, Валерий Николаевич, поддержать и сделать?» — обратился премьер к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

«Мне кажется, это идея», — добавил глава кабмина.

Он уточнил у министра и у ректора, существуют ли вообще международные олимпиады по философии. Собеседники ответили, что таких конкурсов нет.

«Почему? Считается, что философия, что, размывчатый предмет? Нет, там есть очень четкие параметры, по которым можно такую олимпиаду сделать», — заявил Мишустин.

Он поручил Минобрнауки совместно с властями Калининграда и руководством БФУ проработать вопрос организации такой олимпиады с международным статусом.

«Почему нет? Если страны поддержат, мне кажется, это правильно», — заключил Мишустин.

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Комментарии

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Эксперд
2021-10-21 21:24:07
Философично обозначил тутошних пассажиров на три категории : довольные, недовольные и вечно недовольные. :)
Кир
2021-10-21 20:43:49
Где у нас философы, чтобы "впереди планеты всей"? Кремлевские мечтатели. :) У нас нет философии для себя, для нашего общества и концепции развития нет. :)
Изя
2021-10-21 21:21:25
Кир, шо у тебя в голове ??? Помойка какая то ????)))) :)
Кир
2021-10-21 22:46:57
Изя, у тебя помойка. Адекватный ответ.
Эксперд
2021-10-21 20:34:47
Это просто праздник для карельских учОных на Пушкинской в количестве 600 штук и еще 200 на Невского :)
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