В России задумали провести олимпиаду по философии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею об олимпиаде по философии и предложил сделать ее международной.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Калининград посетил Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта, он поддержал идею вуза о проведении олимпиады по философии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе посещения вуза глава кабмина ознакомился с презентацией основных направлений развития университета. Ректор вуза Александр Федоров рассказал Мишустину, что в 2024 году, согласно указу президента России, будет отмечаться 300-летие со дня рождения Иммануила Канта. В связи с этим, отметил Федоров, есть планы по организации олимпиады по философии.

«Может, эту философскую олимпиаду, Валерий Николаевич, поддержать и сделать?» — обратился премьер к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

«Мне кажется, это идея», — добавил глава кабмина.

Он уточнил у министра и у ректора, существуют ли вообще международные олимпиады по философии. Собеседники ответили, что таких конкурсов нет.

«Почему? Считается, что философия, что, размывчатый предмет? Нет, там есть очень четкие параметры, по которым можно такую олимпиаду сделать», — заявил Мишустин.

Он поручил Минобрнауки совместно с властями Калининграда и руководством БФУ проработать вопрос организации такой олимпиады с международным статусом.

«Почему нет? Если страны поддержат, мне кажется, это правильно», — заключил Мишустин.