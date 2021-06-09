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В российском мороженом обнаружили плесень

Новости. Общество
19:30, 10 Июня 2021
фото: pixabay.com / Annabel_P

В некоторых российских марках шоколадного пломбира могут содержаться растительные жиры, дрожжи и плесень.

Об этом говорится в исследовании Роскачества, передает Лента.ру.

Эксперты проверили 20 торговых марок мороженого: 19 из них были отечественного производства, одна — белорусского. Из двадцати марок шоколадного пломбира у трех обнаружили признаки фальсификации (у «Вологодского пломбира», «Золотого резерва» и Spar), то есть при изготовлении использовались ингредиенты с растительными жирами.

В четырех пломбирах было найдено незначительное количество дрожжей, а еще в двух — плесени. Тяжелых металлов, радионуклидов, бактерий группы кишечной палочки и антибиотиков в продукции не обнаружено. Самую высокую оценку получили пломбиры «Глобус», «Коровка из Кореновки» и «Чистая линия».

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала о самом полезном мороженом. По ее словам, чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше. Наиболее щадящее мороженое — это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нем еще и не было сахара, отметила она.

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Комментарии

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2021-06-10 19:43:42
Папуасы очень любят пальму и сою.
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