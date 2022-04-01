В Россию идет новая волна коронавируса - 25 млн жителей Шанхая уже отправлены на карантин

В Китае среди 13 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки выявили новый подтип "омикрон"-штамма.

12 тысяч случаев из них при этом протекают абсолютно бессимптомно, пишет 47news со ссылкой на Bloomberg и китайские СМИ.

По данным местных властей, новый вариант происходит из ветки "омикрон"-штамма BA.1.1, при этом он не совпадает с другими ранее выявленными вариантами коронавируса.

Ранее в Шанхае ввели крупнейший за все время с начала пандемии COVID-19 локдаун. Все 25 миллионов жителей мегаполиса в настоящее время находятся в той или иной форме карантина.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов считает, что через месяц в России начнется новая волна заболеваемости COVID-19.