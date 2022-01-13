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В РПЦ подготовлен текст молебного пения об одержимых компьютерной страстью

Новости. Общество
14:19, 13 Января 2022
фото: eparhia10.ru

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Текст отредактирован Синодальной богослужебной комиссией, которую возглавляет митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

В прошлом году Синодальная богослужебная комиссия Русской Православной церкви подготовила около 40 служб и богослужебных последований. Напомним, работу комиссии возглавляет митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Как сообщил официальный сайт Петрозаводской епархии РПЦ, в числе тех богослужебных текстов, которые направлены на утверждение Священного синода, присутствует молебное пение об одержимых компьютерной страстью. Кроме того, в прошлом году комиссия под председательством митрополита Константина составила тексты молебного пения по случаю поиска работы, перед сдачей экзаменов и чин благословения учебного заведения.    

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Комментарии

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zanoza
2022-01-13 16:05:32
Как хорошо поставлена маркетинговая работа в РПЦ, однако.
Беня
2022-01-13 15:45:23
Ну я не знаю... Этот какой-то порожняк "компьютерной страстью" - взяли котлет, мух и варенье насыпали в один тазик и перемешали. :)
Чоканутые геймеры - это одно, нытики-думскроллеры это другое, алчные криптомайтеры - третье, вечно не налаженные недоперевоздужденные порносмотрельщики - четвертое, и т.д. и т.п. :)
Грешки у всех старые-добрые, хорошо изученные и проверенные веками, НО РАЗНЫЕ, а вот инструмент их реализации таки-да, он в данном случае один и тот же высокотехнологичный, модный, молодёжный и современный :)
В общем не знаю - не знаю :) Шо то отцы того :)

кир
2022-01-13 16:02:18
Беня, +++++ :)
Саныч
2022-01-13 14:57:39
Так вот же он, на фотке. Предать анафеме.
Изя
2022-01-13 14:52:22
Ну теперь заживем как эе без попов )))) :)
Экcперд
2022-01-13 14:43:15
Аминь
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