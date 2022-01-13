В РПЦ подготовлен текст молебного пения об одержимых компьютерной страстью

Текст отредактирован Синодальной богослужебной комиссией, которую возглавляет митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

В прошлом году Синодальная богослужебная комиссия Русской Православной церкви подготовила около 40 служб и богослужебных последований. Напомним, работу комиссии возглавляет митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Как сообщил официальный сайт Петрозаводской епархии РПЦ, в числе тех богослужебных текстов, которые направлены на утверждение Священного синода, присутствует молебное пение об одержимых компьютерной страстью. Кроме того, в прошлом году комиссия под председательством митрополита Константина составила тексты молебного пения по случаю поиска работы, перед сдачей экзаменов и чин благословения учебного заведения.