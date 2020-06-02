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В Сегеже капитально отремонтировали 11 км ЛЭП 

Новости. Экономика
10:47, 03 Июня 2020
фото: © АО "ПСК"
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АО "Прионежская сетевая компания" в рамках Ремонтной программы провела в городе капитальный ремонт двух линий электропередачи напряжением 6 кВ.

Работы проводились подрядным способом.

Отремонтированные ЛЭП питают электроэнергией потребителей части Сегежи и расположенные вблизи города дачные кооперативы.

Замену опор и монтаж нового провода произвели на одной линии – на участке протяженностью 8,2 км, на второй – на участке 2,6 км.

Как подчеркнули в компании, проведенные ремонты значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей и сведут к минимуму риски возникновения ЧП на этих энергообъектах во время прохождения осенне-зимнего периода.

Как сообщили в АО "ПСК", в настоящее время выполнение Ремонтной программы продолжается по всей зоне ответственности предприятия.

"Хотим обратить внимание потребителей, что во время ремонтов энергообъектов нам приходиться производить кратковременные отключения электроэнергии и просим отнестись к этому с пониманием", – отметили в в АО "ПСК".

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