В Сегеже состоялось четвертое заседание общественного совета по экологии

Общественного экологического совет был создан 28 января 2020 года при администрации Сегежского района по инициативе лесопромышленного холдинга Segezha Group.

Первый в республике общественный орган контроля за экологической обстановкой образован для решения проблем местного значения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

В четверг, 27 августа, члены совета обсудили наиболее актуальные проблемы в районе. В частности, общественный резонанс вызвала ситуация с безнадзорными животными. В летний период количество таких животных увеличилось, органы местного самоуправления фиксируют увеличение количества жалоб горожан. Проблему пытаются решать две некоммерческие организации. В общественном приюте "Верный друг" на попечении находится 97 собак. Аналогичную работу проводит НКО "Лада", которая 8 лет существует исключительно на пожертвования сегежан и за счет спонсорской помощи.

По словам председателя "Лады" Сергея Никишичева, несмотря на трудности есть заметные результаты, только за последний год семьи сегежан и жителей района приняли из приютов 185 домашних питомцев – 150 кошек и 35 собак. В августе в районе состоялась первая акция по льготной стерилизации безнадзорных животных, инициированная зоозащитниками. Экоактивисты планируют сделать такие акции регулярными.

Члены общественного совета по экологии высоко оценили помощь зоозащитников горожанам, приняли во внимание наличие объективных трудностей при отлове агрессивных особей и решили оказать "Ладе" матпомощь из средств, выделенных Segezha Group.

Экологический совет обсудил также проблему вывоза мусора, в первую очередь с территорий дачных кооперативов, действующих в районе. К разговору были приглашены представители регоператора – ООО "Автоспецтранс". Ключевая проблема, по словам заместителя начальника отдела по работе с потребителями ООО "Автоспецтранс" Анны Лейковской, нежелание многих садовых товариществ (CНТ) заключать договоры на централизованный вывоз ТКО. Тем не менее, совет указал регоператору на недопустимость несанкционированных свалок вблизи дачных поселков. В ходе обсуждения путей решения проблемы главный эколог Сегежского ЦБК, член общественного совета по экологии района Антон Фадеев сообщил, что Segezha Group при поддержке Минприроды республики в ближайшее время объявит экологический конкурс "дачных грантов" среди местных СНТ. В целях развития бережного отношения к природе в секторе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, с 15 сентября по 15 октября в два этапа будут определены наиболее экологически чистые дачные кооперативы и общественные инициативы. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей. Денежные сертификаты можно будет использовать на общественные нужды дачников. Это первый подобный опыт в Карелии.

По мнению Антона Фадеева, конкурс может стать одним из звеньев проведения "мусорной" реформы в загородных условиях. По его заявлению, Segezha Group до конца года планирует направить на акции Экологического совета еще порядка 200 тысяч рублей. Члены совета согласились, что средства могут пойти на приобретение специальных контейнеров (сеток) для сбора пластика при переходе города на раздельный сбор мусора. Администрации муниципального района рекомендовано решить вопросы вывоза и содержания мест накопления пластика.

В завершение мероприятия состоялась демонстрация экостендов Segezha Group с презентацией комплексной экологической программы Сегежского ЦБК. Плакаты будут представлены на информационных стендах города и переданы в организации, учебные заведения и учреждения культуры Сегежи.

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Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group – крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,9 млн га лесных участков, 85,7% (6,36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации. Segezha Group занимает 1-е место в России и 2-е место в Европе по производству бумажных мешков; 1-е место в России и 3-е место в мире – по производству коричневой мешочной бумаги; 5-е место в мире – по производству большеформатной березовой фанеры; 1-е место в России – по производству пиломатериалов и домокомплектов из клееного бруса. Сайт: segezha-group.com