В семи марках пельменей обнаружили кишечную палочку

Роскачество по итогам повторного тестирования пельменей семи торговых марок обнаружило во всей продукции кишечную палочку.

Эксперты обнаружили во всех товарах кишечную палочку, а еще в одной – также и сальмонеллу, пишет издание "РИА Новости".

Кроме того, в ходе тестирования в пельменях двух торговых марок оказалось меньше, чем нужно, белка, то есть выявлено несоответствие заявленной в маркировке информации.



"В прошлом году из семи исследованных торговых марок рейтинг Роскачества был обнулен только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов. В этом году ситуация обстоит гораздо хуже – сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование", – сообщается в релизе Роскачества.



Чтобы обезопасить себя от возможного отравления, при приготовлении пельменей необходимо варить их не менее 10 минут, напоминают эксперты.