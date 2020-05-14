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В семи марках пельменей обнаружили кишечную палочку

Новости. Вечерняя столица
19:40, 15 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Роскачество по итогам повторного тестирования пельменей семи торговых марок обнаружило во всей продукции кишечную палочку.

Эксперты обнаружили во всех товарах кишечную палочку, а еще в одной – также и сальмонеллу, пишет издание "РИА Новости".

Кроме того, в ходе тестирования в пельменях двух торговых марок оказалось меньше, чем нужно, белка, то есть выявлено несоответствие заявленной в маркировке информации.

"В прошлом году из семи исследованных торговых марок рейтинг Роскачества был обнулен только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов. В этом году ситуация обстоит гораздо хуже – сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование", – сообщается в релизе Роскачества.

Чтобы обезопасить себя от возможного отравления, при приготовлении пельменей необходимо варить их не менее 10 минут, напоминают эксперты.

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