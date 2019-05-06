В Сети появилось видео, как Пугачева танцует в мини-юбке

На видео Примадонна запечатлена без макияжа, но в уже привычной мини-юбке.

Михаил Гребенщиков запомнился зрителям благодаря участию в проекте "Фабрика Звезд". Но артист не слишком популярен в социальных сетях, поэтому ценные кадры, которые он опубликовал в честь юбилея Аллы Пугачевой, оказались замечены только через месяц, пишет StarHit.

Долгое время Михаил работал преподавателем в школе юных талантов Аллы Борисовны. В прошлом году учебное заведение закрылось из-за финансовых проблем, но Гребенщиков до сих пор хранит архивные видеозаписи.

Певец показал поклонникам, как Алла Борисовна лично занималась с воспитанниками не только вокалом, но и танцами.

На видео Примадонна запечатлена так, как она ходит в обычной жизни, а не на красных дорожках или концертах – без макияжа, но в уже привычной мини-юбке, которая стала визитной карточкой артистки наравне с ее знаменитыми балахонами.