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В сквере Петрозаводска оборудуют площадки для воркаута и скейтбординга

Новости. Общество
08:30, 18 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Бородинский сквер оборудуют для отдыха горожан разных возрастов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Осенью в Бородинском сквере установят новое оборудование для активного отдыха, которое подойдёт для разных возрастов. ООО "Либра" сейчас ведёт там демонтаж старых ограждений футбольного поля. Подрядчик установит на общественной территории сразу несколько игровых и спортивных комплексов.

В сквере появятся две детские площадки с качелями, горками, каруселями и другими объектами. Одна – для дошкольников, вторая – для возраста от семи до 12 лет. Здесь же разместится канатный комплекс. Отдельно смонтируют оборудование для воркаута и площадку для занятий скейтбордингом. На футбольном поле установят новое ограждение и ворота.

Завершить монтаж оборудования планируют в октябре. Работы ведутся в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия. Их стоимость составляет около 10 млн рублей.

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